Данияр Елеусинов получил бой в США: известны дата и соперник

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (12-0, 7 КО) свой следующий бой проведет 19 июля в Вашингтоне (США), передают Vesti.kz.

Его соперником будет 30-летний филиппинец Джеймс Бэйкон (26-5, 17 КО). Поединок пройдет в лимите первого среднего веса и рассчитан на восемь раундов.

Этот поединок станет дебютным для Елеусинова под эгидой TKO Boxing – новой организации, основанной президентом UFC Даной Уайтом и саудовским суперинвестором бокса Турки Аль-аш Шейхом.

Отметим, что Елеусинов уже имеет опыт встреч с боксерами из Филиппин. В сентябре 2024 года в Алматы казахстанец нокаутировал Джо Нойноя (23–5).

Елеусинов должен был вернуться на ринг 28 февраля в Астане, но его поединок был отменен.

Данияр Елеусинов - чемпион Олимпийских игр (2016), чемпион мира (2013), двукратный чемпион Азиатских игр (2010, 2014), двукратный чемпион Азии (2013, 2015) в любителях. Среди профессионалов действующий чемпион по версии IBF Inter-Continental в полусреднем весе.