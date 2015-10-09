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Алимханулы сделал новое громкое заявление после скандала с контрактом

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Алимханулы сделал новое громкое заявление после скандала с контрактом ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Чемпион мира по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) опубликовал новое сообщение в соцсетях, сообщают Vesti.kz.

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Чемпион мира по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) опубликовал новое сообщение в соцсетях, сообщают Vesti.kz.

"Я же говорил вам, что я король среднего веса", - написал Алимханулы.

Ранее казахстанец заявил, что подписал контракт на бой с чемпионом WBC в этом же дивизионе доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 КО).

Позже Алимханулы обвинил доминиканца в том, что спрятался от него и не хочет подписывать контракт.

В последний раз казахстанский чемпион выходил на ринг 5 апреля в Астане. Тогда он успешно защитил титулы WBO и IBF против француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО), отправив соперника в нокаут в пятом раунде.

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