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Нокдауном и разгромом завершился бой Казахстана за медаль Кубка мира по боксу

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Нокдауном и разгромом завершился бой Казахстана за медаль Кубка мира по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанка Наталья Богданова вышла в 1/2 финала Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Наталья Богданова вышла в 1/2 финала Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

Соперницей Богдановой в 1/2 финала в весовой категории до 70 килограммов была Барбара Мария Дос Сантос из Бразилии.

Первый раунд по мнению большинства судей сложился в пользу Богдановой - 4:1. Вторая трехминутка раздельным решением судей была отдана представительнице Бразилии - 3:2.

В третьем раунде Богданова отправила соперницу в нокдаун, а итогом этого отрезка и всего боя стала победа Богдановой единогласным решением судей.

Таким образом, Богданова гарантировала себе как минимум бронзу турнира.

Отметим, что сегодня еще шесть казахстанцев выйдут на ринг в Астане.

Дневная сессия (начало в 14:00):

  • Мужчины. 60 кг. Серик Темиржанов - Шунсуке Китамото (Япония) - ринг B, пара №5;
  • Мужчины. 80 кг. Нурбек Оралбай - Лакшия Чанар (Индия) - ринг A, пара №10.

Вечерняя сессия (начало в 19:00):

  • Женщины. 57 кг. Айдана Забынбекова - Алиса Мендоса (США) - ринг B, пара №2;
  • Мужчины. 55 кг. Махмуд Сабырхан - Аарон Джуд Бадо (Филиппины) - ринг B, пара №3;
  • Мужчины. 75 кг. Сабыржан Аккалыков - Джошуа Офори (Канада) - ринг B, пара №6;
  • Мужчины. +90 кг. Айбек Оралбай - Диего Ленци (Италия) - ринг A, пара №8.

Отметим, что все поединки пройдут в рамках 1/4 финала. В случае выхода в полуфинал, казахстанцы гарантируют себе как минимум бронзу турнира.

Напомним, что этап Кубка мира в Астане продлится до 6 июля.

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Жамбылская обл., Тараз   •   Тур 12, мужчины
4 июля 19:00   •   не начат
Тараз
Тараз
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