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Сегодня 16:00
 

Казахстан без боя взял еще одну медаль Кубка мира по боксу

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Казахстан без боя взял еще одну медаль Кубка мира по боксу ©depositphotos.com/

Казахстанка Айдана Забынбекова вышла в 1/2 финала Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Айдана Забынбекова вышла в 1/2 финала Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 57 килограммов она должна была встречаться с Алисой Мендосой из США. Однако соперница казахстанки отказалась от боя.

Таким образом, Забынбекова досрочно гарантировала себе как минимум бронзу турнира.

Отметим, что сегодня, 3 июля? первой от Казахстана на ринг в Астане вышла Наталья Богданова (до 70 кг), разгромившая в четвертьфинале Барбару Марию Дос Сантос из Бразилии.

В свою очередь, Нурбек Оралбай (до 80 кг) без боя вышел в 1/2 финала. Его соперник Лакши Чанар из Индии отказался от поединка из-за травмы. Оралбай без боя стал как минимум обладателем бронзы.

А вот Серик Темиржанов (до 60 кг) уступил раздельным решением японцу Шунсуке Китамото и завершил выступление на турнире.

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Тур 15, мужчины
5 июля 20:00   •   не начат
Актобе
Актобе
(Актобе)
- : -
Атырау
Атырау
(Атырау)
Кто победит в основное время?
Актобе
Ничья
Атырау
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