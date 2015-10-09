Казахстан завершил выступление на домашнем Кубке мира по боксу: количество медалей

Сегодня, 6 июля, в столице Казахстана, городе Астана, завершился этап Кубка мира по боксу. В заключительный день турнира на ринг вышли 12 представителей сборной Казахстана, разыгравшие финальные поединки на глазах родной публики, сообщают Vesti.kz.
По итогам соревнований казахстанские боксеры продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали 16 медалей: 8 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые.
Чемпионами Кубка мира стали:
- Санжар Ташкенбай (50 кг)
- Махмуд Сабырхан (55 кг)
- Сабыржан Аккалыков (75 кг)
- Бекзад Нурдаулетов (85 кг)
- Айбек Оралбай (свыше 90 кг)
- Назым Кызайбай (48 кг)
- Виктория Графеева (60 кг)
- Наталья Богданова (70 кг)
Серебро на домашнем этапе завоевали:
- Нурбек Оралбай (80 кг)
- Алуа Балкибекова (51 кг)
- Надежда Рябец (75 кг)
- Елдана Талипова (свыше 80 кг)
Бронзовыми призерами турнира стали:
- Ертуган Зейнуллинов (65 кг)
- Сагындык Тогамбай (90 кг)
- Айдана Забынбекова (57 кг)
- Аида Абикеева (65 кг)
Напомним, турнир стартовал 30 июня. Сразу после домашнего этапа Кубка мира казахстанские боксеры пройдут восстановительный сбор, который продлится с 9 по 16 июля. Затем команда начнет подготовку к чемпионату мира, запланированному на сентябрь в Ливерпуле (Великобритания). Основной этап подготовки пройдет в Алматы с 20 июля по 26 августа.
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