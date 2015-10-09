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Любительский бокс
Вчера 22:55
 

Казахстан завершил выступление на домашнем Кубке мира по боксу: количество медалей

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Казахстан завершил выступление на домашнем Кубке мира по боксу: количество медалей ©КФБ

Сегодня, 6 июля, в столице Казахстана, городе Астана, завершился этап Кубка мира по боксу. В заключительный день турнира на ринг вышли 12 представителей сборной Казахстана, разыгравшие финальные поединки на глазах родной публики, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 6 июля, в столице Казахстана, городе Астана, завершился этап Кубка мира по боксу. В заключительный день турнира на ринг вышли 12 представителей сборной Казахстана, разыгравшие финальные поединки на глазах родной публики, сообщают Vesti.kz.

По итогам соревнований казахстанские боксеры продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали 16 медалей: 8 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые.

Чемпионами Кубка мира стали:

  • Санжар Ташкенбай (50 кг)
  • Махмуд Сабырхан (55 кг)
  • Сабыржан Аккалыков (75 кг)
  • Бекзад Нурдаулетов (85 кг)
  • Айбек Оралбай (свыше 90 кг)
  • Назым Кызайбай (48 кг)
  • Виктория Графеева (60 кг)
  • Наталья Богданова (70 кг)


Серебро на домашнем этапе завоевали:

  • Нурбек Оралбай (80 кг)
  • Алуа Балкибекова (51 кг)
  • Надежда Рябец (75 кг)
  • Елдана Талипова (свыше 80 кг)


Бронзовыми призерами турнира стали:

  • Ертуган Зейнуллинов (65 кг)
  • Сагындык Тогамбай (90 кг)
  • Айдана Забынбекова (57 кг)
  • Аида Абикеева (65 кг)


Напомним, турнир стартовал 30 июня. Сразу после домашнего этапа Кубка мира казахстанские боксеры пройдут восстановительный сбор, который продлится с 9 по 16 июля. Затем команда начнет подготовку к чемпионату мира, запланированному на сентябрь в Ливерпуле (Великобритания). Основной этап подготовки пройдет в Алматы с 20 июля по 26 августа.

Разгромом обернулся бой Казахстан - Узбекистан за финал Кубка мира по боксу

Лига чемпионов 2025/26   •   Армения, Ереван   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 21:00   •   не начат
Ноа
Ноа
(Ереван)
- : -
Будучность Пд
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