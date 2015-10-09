Казахстан завершил выступление на домашнем Кубке мира по боксу: количество медалей

Сегодня, 6 июля, в столице Казахстана, городе Астана, завершился этап Кубка мира по боксу. В заключительный день турнира на ринг вышли 12 представителей сборной Казахстана, разыгравшие финальные поединки на глазах родной публики, сообщают Vesti.kz.

По итогам соревнований казахстанские боксеры продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали 16 медалей: 8 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые.

Чемпионами Кубка мира стали:

Санжар Ташкенбай (50 кг)

Махмуд Сабырхан (55 кг)

Сабыржан Аккалыков (75 кг)

Бекзад Нурдаулетов (85 кг)

Айбек Оралбай (свыше 90 кг)

Назым Кызайбай (48 кг)

Виктория Графеева (60 кг)

Наталья Богданова (70 кг)

Серебро на домашнем этапе завоевали:

Нурбек Оралбай (80 кг)

Алуа Балкибекова (51 кг)

Надежда Рябец (75 кг)

Елдана Талипова (свыше 80 кг)

Бронзовыми призерами турнира стали:

Ертуган Зейнуллинов (65 кг)

Сагындык Тогамбай (90 кг)

Айдана Забынбекова (57 кг)

Аида Абикеева (65 кг)

Напомним, турнир стартовал 30 июня. Сразу после домашнего этапа Кубка мира казахстанские боксеры пройдут восстановительный сбор, который продлится с 9 по 16 июля. Затем команда начнет подготовку к чемпионату мира, запланированному на сентябрь в Ливерпуле (Великобритания). Основной этап подготовки пройдет в Алматы с 20 июля по 26 августа.

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