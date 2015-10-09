Казахстан взлетел в медальном зачете Кубка мира и приблизился к Узбекистану

Сборная Казахстана по боксу улучшила положение в медальном зачете Кубка мира от World Boxing после триумфа на домашнем этапе турнира, передают Vesti.kz.
Казахстан выиграл домашний этап Кубка мира
В Астане подопечные Кайрата Сатжанова завоевали восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.
Этот результат позволил Казахстану подняться с пятого на второе место в общем медальном зачете Кубка мира после трех этапов. В копилке сборной теперь 11 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград.
Лидерство сохранил Узбекистан, у которого 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых медалей. На третье место опустилась Польша (7-7-2).
Топ-5 медального зачета Кубка мира выглядит так:
- Узбекистан - 12 золотых, четыре серебряных и 11 бронзовых медалей;
- Казахстан - 11-7-7;
- Польша - 7-7-2;
- Бразилия - 7-4-5;
- Италия - 4-6-5.
Кубок мира от World Boxing
Первый этап турнира прошел в Бразилии (31 марта - 5 апреля), второй - в Польше (12-16 мая), третий принимала Астана, а четвертый состоится в Индии (15-22 ноября).
Следующий турнир в календаре World Boxing - чемпионат мира в Ливерпуле с 4 по 14 сентября.
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