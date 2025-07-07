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Раскрыта главная слабость Чимаева перед боем в UFC

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Раскрыта главная слабость Чимаева перед боем в UFC ©instagram.com/khamzat_chimaev/

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу подлил масла в огонь перед главным событием турнира UFC 319, сообщают Vesti.kz. Американец заявил, что у непобежденного чеченского бойца Хамзата Чимаева есть серьезный изъян - проблемы с выносливостью.

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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу подлил масла в огонь перед главным событием турнира UFC 319, сообщают Vesti.kz. Американец заявил, что у непобежденного чеченского бойца Хамзата Чимаева есть серьезный изъян - проблемы с выносливостью.

"Единственная проблема Чимаева заключается в том, что он быстро устает. Дрикус, в свою очередь, не склонен к этому. Поэтому Хамзату придется приложить усилия, чтобы превзойти его. Дю Плесси стремится к победе, и ему удается поддерживать этот уровень активности очень долго.

Я бы поставил гораздо больше денег на Чимаева, если он будет правильно расходовать свое кардио. Но в обратном случае Хамзату придется сложно в бою с дю Плесси. Тогда Дрикус сможет одолеть его в последующих раундах и финишировать", - приводит слова Диллашоу портал BJ Penn.

Напомним, Чимаев встретится с чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси в мейн-ивенте UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго. Этот поединок - один из самых ожидаемых в году и может определить будущее дивизиона.


Лига конференций 2025/26   •   Мальта, Флориана   •   Отборочный этап 1, мужчины
8 июля 22:30   •   не начат
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Флориана
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Хаверфордуэст Каунти
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