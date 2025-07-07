Раскрыта главная слабость Чимаева перед боем в UFC

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу подлил масла в огонь перед главным событием турнира UFC 319, сообщают Vesti.kz. Американец заявил, что у непобежденного чеченского бойца Хамзата Чимаева есть серьезный изъян - проблемы с выносливостью.

"Единственная проблема Чимаева заключается в том, что он быстро устает. Дрикус, в свою очередь, не склонен к этому. Поэтому Хамзату придется приложить усилия, чтобы превзойти его. Дю Плесси стремится к победе, и ему удается поддерживать этот уровень активности очень долго. Я бы поставил гораздо больше денег на Чимаева, если он будет правильно расходовать свое кардио. Но в обратном случае Хамзату придется сложно в бою с дю Плесси. Тогда Дрикус сможет одолеть его в последующих раундах и финишировать", - приводит слова Диллашоу портал BJ Penn.

Напомним, Чимаев встретится с чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси в мейн-ивенте UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго. Этот поединок - один из самых ожидаемых в году и может определить будущее дивизиона.