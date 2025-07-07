"Не смогут противопоставить". В силе Рахмонова в UFC усомнились

Российский полусредневес UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал свой предстоящий поединок против шведа Андреаса Густафссона. Их бой пройдет 6 сентября на турнире UFC в Париже, сообщают Vesti.kz.

"К сожалению, это соперник не из топ-15, хотя я считаю, что он смело может находиться в этом топе. Но по физике, по данным очень крепкий боец. UFC мне дают тех бойцов, которые смогут противостоять моей борьбе, по их мнению.

Потому что я знаю: из топ-15 есть ребята, которые, я убежден, не смогут противопоставить моей борьбе и моей технике ничего. А этот парень, как они думают, сможет противостоять, поэтому, в принципе, они стилистически похожих ребят ставят против меня. Они никогда не дадут явному борцу явного ударника без борьбы", - цитирует Фахретдинов "Татар-информ".