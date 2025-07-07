Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 20:10
 

"Не смогут противопоставить". В силе Рахмонова в UFC усомнились

  Комментарии (1)

Поделиться
"Не смогут противопоставить". В силе Рахмонова в UFC усомнились ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Российский полусредневес UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал свой предстоящий поединок против шведа Андреаса Густафссона. Их бой пройдет 6 сентября на турнире UFC в Париже, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

Российский полусредневес UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал свой предстоящий поединок против шведа Андреаса Густафссона. Их бой пройдет 6 сентября на турнире UFC в Париже, сообщают Vesti.kz.

"К сожалению, это соперник не из топ-15, хотя я считаю, что он смело может находиться в этом топе. Но по физике, по данным очень крепкий боец. UFC мне дают тех бойцов, которые смогут противостоять моей борьбе, по их мнению.

Потому что я знаю: из топ-15 есть ребята, которые, я убежден, не смогут противопоставить моей борьбе и моей технике ничего. А этот парень, как они думают, сможет противостоять, поэтому, в принципе, они стилистически похожих ребят ставят против меня. Они никогда не дадут явному борцу явного ударника без борьбы", - цитирует Фахретдинов "Татар-информ".

Напомним, в полусреднем весе UFC выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0). Рахмонов занимает третье место в рейтинге дивизиона.

Лидером является экс-чемпион в данном весе Белал Мухаммад, а на втором месте идет Шон Брэди, а чемпионом - Джек Делла Маддалена.

Лига чемпионов 2025/26   •   Словения, Любляна   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 22:00   •   не начат
Олимпия Л
Олимпия Л
(Любляна)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Олимпия Л
Ничья
Кайрат
Проголосовало 119 человек

Реклама

Живи спортом!