"Не смогут противопоставить". В силе Рахмонова в UFC усомнились

Российский полусредневес UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал свой предстоящий поединок против шведа Андреаса Густафссона. Их бой пройдет 6 сентября на турнире UFC в Париже, сообщают Vesti.kz.
"К сожалению, это соперник не из топ-15, хотя я считаю, что он смело может находиться в этом топе. Но по физике, по данным очень крепкий боец. UFC мне дают тех бойцов, которые смогут противостоять моей борьбе, по их мнению.
Потому что я знаю: из топ-15 есть ребята, которые, я убежден, не смогут противопоставить моей борьбе и моей технике ничего. А этот парень, как они думают, сможет противостоять, поэтому, в принципе, они стилистически похожих ребят ставят против меня. Они никогда не дадут явному борцу явного ударника без борьбы", - цитирует Фахретдинов "Татар-информ".
Напомним, в полусреднем весе UFC выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0). Рахмонов занимает третье место в рейтинге дивизиона.
Лидером является экс-чемпион в данном весе Белал Мухаммад, а на втором месте идет Шон Брэди, а чемпионом - Джек Делла Маддалена.
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