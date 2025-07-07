"Даже Хабиб". Стало известно, почему Махачев "сбежал" в вес Рахмонова

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия не стал медлить с громкими заявлениями, сообщают Vesti.kz. Испанец грузинского происхождения обратился к бывшему обладателю титула Исламу Махачеву - и сделал это предельно дерзко:

"Когда я поднялся, он подумал: "Мне не нужно рисковать. Я перейду в полусредний вес. Попробую завоевать еще один пояс". И все потому, что он знает, что я опасен. Он знает, что я его нокаутирую. Даже Хабиб. Они знают, что я его побью. Это единственная причина, по которой они не хотят, чтобы я с ним дрался", - приводит слова Топурии TMZ.

На прошедшем в Лас-Вегасе турнире UFC 317 Топурия оформил эффектный нокаут уже в первом раунде, отправив Чарльза Оливейру на канвас и завоевав пояс чемпиона легкого дивизиона - тот самый, что раньше принадлежал Махачеву.

Теперь Ислам выступает в полусреднем весе и готовится к титульному поединку с Джеком Делла Маддаленой.

Добавим, что в полусреднем весе выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов, на счету которого 19 побед в 19 боях.