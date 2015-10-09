"Есть вопросы". Главный тренер сборной Казахстана - о Кубке мира в Астане

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов высказался об итогах выступления команды на Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.
"Думаю, что результат хороший. Можно поставить оценку "пять". Если бы еще один-два человека взяли золото - было бы "пять с плюсом". Команда завоевала пять золотых, одно серебро и две бронзовые медали. Я доволен. Есть вопросы по нескольким весовым категориям, но впереди еще несколько турниров - тогда и посмотрим", - заявил Сатжанов.
По итогам соревнований казахстанские боксеры продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали 16 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые.
Чемпионами Кубка мира стали:
- Санжар Ташкенбай (50 кг);
- Махмуд Сабырхан (55 кг);
- Сабыржан Аккалыков (75 кг);
- Бекзад Нурдаулетов (85 кг);
- Айбек Оралбай (свыше 90 кг);
- Назым Кызайбай (48 кг);
- Виктория Графеева (60 кг);
- Наталья Богданова (70 кг).
Серебро на счету:
- Нурбек Оралбай (80 кг);
- Алуа Балкибекова (51 кг);
- Надежда Рябец (75 кг);
- Елдана Талипова (свыше 80 кг).
Бронзовыми призерами турнира стали:
- Ертуган Зейнуллинов (65 кг);
- Сагындык Тогамбай (90 кг);
- Айдана Забынбекова (57 кг);
- Аида Абикеева (65 кг).
Лига чемпионов 2025/26 • Уэльс, Ллансантфрайд • Отборочный раунд 1, мужчины
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