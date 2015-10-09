"Есть вопросы". Главный тренер сборной Казахстана - о Кубке мира в Астане

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов высказался об итогах выступления команды на Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

"Думаю, что результат хороший. Можно поставить оценку "пять". Если бы еще один-два человека взяли золото - было бы "пять с плюсом". Команда завоевала пять золотых, одно серебро и две бронзовые медали. Я доволен. Есть вопросы по нескольким весовым категориям, но впереди еще несколько турниров - тогда и посмотрим", - заявил Сатжанов.

Чемпионами Кубка мира стали:

Санжар Ташкенбай (50 кг);

Махмуд Сабырхан (55 кг);

Сабыржан Аккалыков (75 кг);

Бекзад Нурдаулетов (85 кг);

Айбек Оралбай (свыше 90 кг);

Назым Кызайбай (48 кг);

Виктория Графеева (60 кг);

Наталья Богданова (70 кг).

Серебро на счету:

Нурбек Оралбай (80 кг);

Алуа Балкибекова (51 кг);

Надежда Рябец (75 кг);

Елдана Талипова (свыше 80 кг).

Бронзовыми призерами турнира стали:

Ертуган Зейнуллинов (65 кг);

Сагындык Тогамбай (90 кг);

Айдана Забынбекова (57 кг);

Аида Абикеева (65 кг).

По итогам соревнований казахстанские боксеры продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали 16 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые.