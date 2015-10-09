Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 19:38
 

"Есть вопросы". Главный тренер сборной Казахстана - о Кубке мира в Астане

  Комментарии (2)

Поделиться
"Есть вопросы". Главный тренер сборной Казахстана - о Кубке мира в Астане ©Kazakhstan Boxing Federation

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов высказался об итогах выступления команды на Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Поделиться
2

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов высказался об итогах выступления команды на Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

"Думаю, что результат хороший. Можно поставить оценку "пять". Если бы еще один-два человека взяли золото - было бы "пять с плюсом". Команда завоевала пять золотых, одно серебро и две бронзовые медали. Я доволен. Есть вопросы по нескольким весовым категориям, но впереди еще несколько турниров - тогда и посмотрим", - заявил Сатжанов.


По итогам соревнований казахстанские боксеры продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали 16 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Чемпионами Кубка мира стали:

  • Санжар Ташкенбай (50 кг);
  • Махмуд Сабырхан (55 кг);
  • Сабыржан Аккалыков (75 кг);
  • Бекзад Нурдаулетов (85 кг);
  • Айбек Оралбай (свыше 90 кг);
  • Назым Кызайбай (48 кг);
  • Виктория Графеева (60 кг);
  • Наталья Богданова (70 кг).

Серебро на счету:

  • Нурбек Оралбай (80 кг);
  • Алуа Балкибекова (51 кг);
  • Надежда Рябец (75 кг);
  • Елдана Талипова (свыше 80 кг).

Бронзовыми призерами турнира стали:

  • Ертуган Зейнуллинов (65 кг);
  • Сагындык Тогамбай (90 кг);
  • Айдана Забынбекова (57 кг);
  • Аида Абикеева (65 кг).
Лига чемпионов 2025/26   •   Уэльс, Ллансантфрайд   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 23:00   •   не начат
ТНС Нью-Сейнтс
ТНС Нью-Сейнтс
(Ллансантфрайд)
- : -
Шкендия 79
Шкендия 79
(Тетево)
Кто победит в основное время?
ТНС Нью-Сейнтс
Ничья
Шкендия 79
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!