Трилогия на грани срыва? Бивол и Бетербиев рискуют не встретиться в 2025 году

Менеджер российского чемпиона Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО) Вадим Корнилов прокомментировал распространяющиеся слухи о том, что третий бой с Артуром Бетербиевым (21-1, 20 КО) якобы перенесен на 2026 год, сообщают Vesti.kz.

Напомним, ранее сам Бетербиев обвинил Бивола в затягивании организации трилогии и выразил недовольство медлительностью переговоров: "Дима, сколько мне должно исполниться лет, чтобы мы провели третий бой?".

"Я слышал об этом. Но ничего не могу точно сказать, если честно. Очень возможно, что бой будет перенесен на следующий год, но мы все еще работаем над нашими планами", - заявил Корнилов в интервью World Boxing News.

Напомним, два первых боя между россиянами стали настоящими шахматными поединками в ринге. В каждом из них победа доставалась решением судей: сначала - Биволу, затем - Бетербиеву.