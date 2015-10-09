"Неизвестно когда". Бетербиев жестко поддел Бивола из-за третьего боя

Российский нокаутер Артур Бетербиев (21-1, 20 КО) прокомментировал обсуждаемый третий бой против Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО) - абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, сообщают Vesti.kz.

На этой неделе появились сообщения о том, что переговоры по организации трилогии уже идут, и ареной для боя может стать Россия. По словам тренера Бивола Геннадия Машьянова, дата рассматривается на ноябрь или декабрь.

"После получения сотен вопросов о третьем бое решил поделиться ситуацией здесь.

Как вы можете знать, первый бой за звание абсолютного чемпиона прошел в октябре прошлого года. После пяти лет попыток объединения поясов с нашей стороны он все же состоялся. На следующий день после первого боя мы договорились о реванше, который должен был состояться в течение четырех месяцев, несмотря на то что я все еще восстанавливался после операции, и мой тренер и врач были категорически против такого раннего реванша.

После второго боя я сразу показал заинтересованность в скором третьем бое, и сначала ходили слухи о бое в августе, но мой оппонент в интервью заявлял, что хочет провести его в конце осени, затем - в конце года, а сейчас - вообще неизвестно когда.

Дима, сколько мне должно исполниться лет, чтобы мы провели третий бой?" - написал Бетербиев в своем телеграм-канале.

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Напомним, в октябре 2024-го Артур вырвал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом. Но уже в феврале 2025-го Дмитрий ответил реваншем - снова по очкам, и тоже не единогласным решением. Позже Бивол добровольно отказался от титула WBC, что еще больше подогрело интерес к третьему бою.