Стало известно место Казахстана в медальном зачете Кубка мира по боксу

Сегодня, 6 июля, сборная Казахстана уверенно завершила домашний этап Кубка мира по боксу в Астане, завоевав первое место в медальном зачете, передают Vesti.kz.

Турнир, проходивший в столице страны, собрал сильнейших боксеров со всего мира, однако именно казахстанская команда показала наиболее впечатляющий результат.

Казахстан завершил выступление на домашнем Кубке мира по боксу: количество медалей

На счету хозяев ринга - 16 наград, из которых восемь - золотые, четыре - серебряные и четыре - бронзовые. Благодаря этому результату Казахстан занял первую строчку в командной таблице, оставив позади такие страны, как Бразилия и Индия.

Топ-10 команд медального зачета Кубка мира по боксу:

Казахстан - 8 золота / 4 серебра / 4 бронзы Бразилия - 4 / 2 / 1 Индия - 3 / 5 / 3 Австралия - 1 / 1 / 1 Узбекистан - 1 / 0 / 4 Франция - 1 / 0 / 3 Норвегия - 1 / 0 / 0 Финляндия - 1 / 0 / 0 Турция - 0 / 2 / 6 Япония - 0 / 1 / 2

Турнир в столице Казахстана стартовал 30 июня. Впереди у национальной команды короткая пауза: с 9 по 16 июля боксеры проведут восстановительный сбор. Затем сборная приступит к активной подготовке к главному старту сезона - чемпионату мира, который пройдет в сентябре в Ливерпуле (Великобритания). Основной тренировочный этап будет организован в Алматы и продлится с 20 июля по 26 августа.

Разгромом обернулся бой Казахстан - Узбекистан за финал Кубка мира по боксу