Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Вчера 23:19
 

Стало известно место Казахстана в медальном зачете Кубка мира по боксу

  Комментарии (1)

Поделиться
Стало известно место Казахстана в медальном зачете Кубка мира по боксу ©КФБ

Сегодня, 6 июля, сборная Казахстана уверенно завершила домашний этап Кубка мира по боксу в Астане, завоевав первое место в медальном зачете, передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Сегодня, 6 июля, сборная Казахстана уверенно завершила домашний этап Кубка мира по боксу в Астане, завоевав первое место в медальном зачете, передают Vesti.kz.

Турнир, проходивший в столице страны, собрал сильнейших боксеров со всего мира, однако именно казахстанская команда показала наиболее впечатляющий результат.

Казахстан завершил выступление на домашнем Кубке мира по боксу: количество медалей

На счету хозяев ринга - 16 наград, из которых восемь - золотые, четыре - серебряные и четыре - бронзовые. Благодаря этому результату Казахстан занял первую строчку в командной таблице, оставив позади такие страны, как Бразилия и Индия.

Топ-10 команд медального зачета Кубка мира по боксу:

  1. Казахстан - 8 золота / 4 серебра / 4 бронзы
  2. Бразилия - 4 / 2 / 1
  3. Индия - 3 / 5 / 3
  4. Австралия - 1 / 1 / 1
  5. Узбекистан - 1 / 0 / 4
  6. Франция - 1 / 0 / 3
  7. Норвегия - 1 / 0 / 0
  8. Финляндия - 1 / 0 / 0
  9. Турция - 0 / 2 / 6
  10. Япония - 0 / 1 / 2


Турнир в столице Казахстана стартовал 30 июня. Впереди у национальной команды короткая пауза: с 9 по 16 июля боксеры проведут восстановительный сбор. Затем сборная приступит к активной подготовке к главному старту сезона - чемпионату мира, который пройдет в сентябре в Ливерпуле (Великобритания). Основной тренировочный этап будет организован в Алматы и продлится с 20 июля по 26 августа.

Разгромом обернулся бой Казахстан - Узбекистан за финал Кубка мира по боксу

Лига чемпионов 2025/26   •   Финляндия, Куопио   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 20:00   •   не начат
КуПС Куопио
КуПС Куопио
(Куопио)
- : -
Милсами
Милсами
(Оргеев)
Кто победит в основное время?
КуПС Куопио
Ничья
Милсами
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!