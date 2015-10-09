Победа Кызайбай и нокаут. Как Казахстан выступил в первый день Кубка мира по боксу

Пять представителей Казахстана выступили в стартовый день первого этапа Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в бразильском Фос-ду-Игуасу. Vesti.kz предлагают ознакомиться с результатами поединков.

В дневной сессии выступили Жансери Кошербаев (60 кг), Даулет Тулемисов (90 кг) и Назым Кызайбай (54 кг), в вечерней сессии - Фарух Тохтасынов (70 кг) и Диас Молжигитов (80 кг).

По итогам первого дня в активе Казахстана три победы и две потери.

Результаты боев Казахстана на Кубке мира по боксу в Бразилии - 20 апреля

✅ Назым Кызайбай (54 кг) победила в 1/16 финала Айсен Таскин (Турция) - 4:1;

❌ Жансери Кошербаев (60 кг) проиграл в 1/16 финала Джуду Галлахеру (Ирландия) - 1:4;

❌ Даулет Тулемисов (90 кг) уступил в 1/8 финала Фильо Исайасу (Бразилия, серебряный призёр ЧМ-2025) - 0:5;

✅ Фарух Тохтасынов (70 кг) победил в 1/16 финала Джона Макконнелла (Ирландия) - 3:2. Во втором и третьем раундах казахстанцу отсчитывали нокдаун;

✅ Диас Молжигитов (80 кг) в 1/16 финала нокаутировал Кая Ториабе (Япония) во втором раунде.

Напомним, первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.

С результатами жеребьёвки и первыми соперниками казахстанцев можно ознакомиться

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!