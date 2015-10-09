Боксёры Казахстана узнали первых соперников на этапе Кубка мира в Бразилии

Сегодня, 20 апреля, в бразильском городе Фос-ду-Игуасу стартует первый этап Кубка мира-2026 по боксу под эгидой World Boxing. Накануне состоялась жеребьёвка, по итогам которой боксёры из Казахстана узнали своих соперников. Vesti.kz предлагают ознакомиться с результатами жеребьёвки.
Всего Казахстан делегировал на турнир 16 боксёров - девять представителей мужской сборной под руководством Нуржана Насанова и семь спортсменок женской команды, которую возглавляет Елдос Сайдалин.
Состав сборной Казахстана на Кубок мира выглядит так:
Мужчины
50 кг — Даниял Сабит (дебют)
55 кг — Баглан Кенжебек (дебют)
60 кг — Жансери Кошербаев (дебют)
65 кг — Мухаммедсабыр Базарбайулы (дебют)
70 кг — Фарух Токтасынов (дебют)
75 кг — Санжарали Бегалиев
80 кг — Диас Молжигитов (бронзовый призёр этапа Кубка мира в Бразилии)
85 кг — Султан Айбарулы (победитель этапа Кубка мира в Индии)
90 кг — Даулет Толемисов (победитель этапа Кубка мира в Бразилии)
Женщины
51 кг — Алуа Балкибекова (серебряный призёр этапа Кубка мира в Астане)
54 кг — Назым Кызайбай (победитель этапа Кубка мира в Астане)
60 кг — Виктория Графеева (победитель этапа Кубка мира в Астане)
65 кг — Аида Абикеева (бронзовый призёр этапа Кубка мира в Астане)
70 кг — Наталья Богданова (победитель этапа Кубка мира в Астане)
80 кг — Жибек Жараскызы (дебют)
свыше 80 кг — Валерия Аксенова (дебют)
Соперники боксёров Казахстана
Мужчины
1/4 финала: Султан Айбарулы - Пауоло Карусо (Италия);
1/4 финала: Санжарали Бегалиев - Саиджамшид Джафаров (Азербайджан);
1/8 финала: Даулет Толемисов - Исайас Фильо (Бразилия) ;
1/8 финала: Даниял Сабит - Иштван Сака (Венгрия);
Диас Молжигитов - Кай Ториябе (Япония);
Жансери Кошербаев - Джуд Галлахер (Ирландия);
Фарух Токтасынов - Джон Макконнелл (Ирландия);
Мухаммедсабыр Базарбайулы - Хассен Атиа (Тунис);
Баглан Кенжебек - Жираир Саргсян (Армения);
Женщины
Финал: Валерия Аксенова - София Сира (Венгрия);
1/2 финала: Жибек Жараскызы - Эмилия Котерска (Польша);
1/8 финала: Аида Абикеева - победитель пары Виктория Жилкова (Чехия)/Мезмориз Андерсон (новая Зеландия);
1/8 финала: Виктория Графеева - Эмили Рзаева (Азербайджан);
1/8 финала: Алуа Балкибекова - победитель пары Михаэла Бадеску (Румыния)/ Златислава Чуканова (Болгария);
Назым Кызайбай - Айшен Ташкин (Турция).
Первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля.
Бразилия во второй раз в своей истории примет этап Кубка мира. В 2025 году казахстанские боксёры завоевали три золотые и три бронзовые медали. Чемпионами тогда стали Нурсултан Алтынбек (55 кг), Даулет Толемисов (85 кг) и Жазира Оракбаева (51 кг).
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама