Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 12:10
 

Казахстан на Кубке мира по боксу: прямая трансляция боёв первого дня

  Комментарии

Поделиться
Казахстан на Кубке мира по боксу: прямая трансляция боёв первого дня ©КФБ

Сегодня, 20 апреля, в бразильском Фос-ду-Игуасу стартует первый этап Кубка мира по боксу 2026 года от World Boxing, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 20 апреля, в бразильском Фос-ду-Игуасу стартует первый этап Кубка мира по боксу 2026 года от World Boxing, передают Vesti.kz.

В первый день соревнований на ринг выйдут пять представителей Казахстана.

Дневная сессия (начало в 19:00)

54 кг, 1/16 финала
Назым Кызайбай - Айсен Таскин (Турция)

60 кг, 1/16 финала
Жансери Кошербаев - Джуд Галлахер (Ирландия)

90 кг, 1/8 финала
Даулет Тулемисов - Фильо Исайас (Бразилия, серебряный призер чемпионата мира в Ливерпуле)

Вечерняя сессия (01:00)

70 кг, 1/16 финала
Фарух Токтасынов - Джон Макконнелл (Ирландия) 

80 кг, 1/16 финала
Диас Молжигитов - Кай Ториабе (Япония)

Где смотреть прямую трансляцию Кубка мира-2026 по боксу?

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на сайте канала Panam Sports.


Напомним, первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.

С результатами жеребьёвки и первыми соперниками казахстанцев можно ознакомиться - ЗДЕСЬ.

Кроме того, Казахстан досрочно вышел в финал и взял две медали этапа Кубка мира по боксу. Подробности - ТУТ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Эльче   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 апреля 22:00   •   не начат
Эльче
Эльче
(Эльче)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Эльче
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!