Казахстан на Кубке мира по боксу: прямая трансляция боёв первого дня

Сегодня, 20 апреля, в бразильском Фос-ду-Игуасу стартует первый этап Кубка мира по боксу 2026 года от World Boxing, передают Vesti.kz.

В первый день соревнований на ринг выйдут пять представителей Казахстана.

Дневная сессия (начало в 19:00)

54 кг, 1/16 финала

Назым Кызайбай - Айсен Таскин (Турция)

60 кг, 1/16 финала

Жансери Кошербаев - Джуд Галлахер (Ирландия)

90 кг, 1/8 финала

Даулет Тулемисов - Фильо Исайас (Бразилия, серебряный призер чемпионата мира в Ливерпуле)

Вечерняя сессия (01:00)

70 кг, 1/16 финала

Фарух Токтасынов - Джон Макконнелл (Ирландия)

80 кг, 1/16 финала

Диас Молжигитов - Кай Ториабе (Япония)

Где смотреть прямую трансляцию Кубка мира-2026 по боксу?

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на сайте канала Panam Sports.

Напомним, первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.

С результатами жеребьёвки и первыми соперниками казахстанцев можно ознакомиться - ЗДЕСЬ.

Кроме того, Казахстан досрочно вышел в финал и взял две медали этапа Кубка мира по боксу. Подробности - ТУТ.

