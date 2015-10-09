Казахстан на Кубке мира по боксу: прямая трансляция боёв первого дня

Сегодня, 20 апреля, в бразильском Фос-ду-Игуасу стартует первый этап Кубка мира по боксу 2026 года от World Boxing, передают Vesti.kz.
В первый день соревнований на ринг выйдут пять представителей Казахстана.
Дневная сессия (начало в 19:00)
54 кг, 1/16 финала
Назым Кызайбай - Айсен Таскин (Турция)
60 кг, 1/16 финала
Жансери Кошербаев - Джуд Галлахер (Ирландия)
90 кг, 1/8 финала
Даулет Тулемисов - Фильо Исайас (Бразилия, серебряный призер чемпионата мира в Ливерпуле)
Вечерняя сессия (01:00)
70 кг, 1/16 финала
Фарух Токтасынов - Джон Макконнелл (Ирландия)
80 кг, 1/16 финала
Диас Молжигитов - Кай Ториабе (Япония)
Где смотреть прямую трансляцию Кубка мира-2026 по боксу?
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на сайте канала Panam Sports.
Напомним, первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.
