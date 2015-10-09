Судьи решили исход боя Кызайбай на Кубке мира по боксу

Казахстанка Назым Кызайбай победила в 1/16 финала первого этапа Кубка мира по боксу 2026 года от World Boxing, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 54 килограммов ее первой соперницей была турчанка Айсен Таскин.

Счет по раунда 5:0, 4:1, 4:1 в пользу Кызайбай. Итогом противостояния стала победа казахстанки раздельным решением судей - 4:1.

Таким образом, Кызайбай вышла в 1/8 финала соревнований.

Отметим, что сегодня, в первый день турнира на ринг выйдут еще четыре представителя Казахстана.

Напомним, первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.

С результатами жеребьёвки и первыми соперниками казахстанцев можно ознакомиться - ЗДЕСЬ.

Кроме того, Казахстан досрочно вышел в финал и взял две медали этапа Кубка мира по боксу. Подробности - ТУТ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!