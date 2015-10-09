Казахстан досрочно вышел в финал и взял две медали этапа Кубка мира по боксу

Один представитель сборной Казахстана по боксу досрочно вышел в финал первого этапа Кубка мира по боксу от World Boxing, который сегодня стартует в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.
В результате жеребьёвки место в финале турнира себе гарантировала казахстанка Валерия Аксенова (свыше 80 килограммов). Её соперницей в поединке за золото будет София Сира из Венгрии.
Кроме того, с 1/2 финала стартует ещё одна казахстанка Жибек Жараскызы. В бою за финал она встретится с Эмилией Котерской (Польша).
Таким образом, Казахстан уже обеспечил себе как минимум две медали - серебро и бронзу.
Первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.
С результатами жеребьёвки и первыми соперниками казахстанцев можно ознакомиться
