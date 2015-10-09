Любительский бокс
Сегодня 13:22
 

Казахстан отправил 16 боксёров на первый этап Кубка мира по боксу

Назым Кызайбай (слева). Фото: Kazakhstan Boxing Federation©

В первом этапе Кубка мира по боксу 2026 года Казахстан представят 16 спортсменов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Соревнования пройдут с 20 по 26 апреля 2026 года в бразильском городе Фос-ду-Игуасу. Ожидается, что в турнире примут участие около 400 боксёров более чем из 50 стран. От Казахстана за медали поборются девять представителей мужской сборной под руководством Нуржана Насанова и семь спортсменок женской команды, которую возглавляет Елдос Сайдалин.

Бразилия во второй раз в своей истории примет этап Кубка мира. В 2025 году казахстанские боксёры завоевали три золотые и три бронзовые медали. Чемпионами тогда стали Нурсултан Алтынбек (55 кг), Даулет Толемисов (85 кг) и Жазира Оракбаева (51 кг).

Состав сборной Казахстана:

Мужчины

  • 50 кг — Даниял Сабит (дебют)
  • 55 кг — Баглан Кенжебек (дебют)
  • 60 кг — Жансери Кошербаев (дебют)
  • 65 кг — Мухаммедсабыр Базарбайулы (дебют)
  • 70 кг — Фарух Токтасынов (дебют)
  • 75 кг — Санжарали Бегалиев
  • 80 кг — Диас Молжигитов (бронзовый призёр этапа Кубка мира в Бразилии)
  • 85 кг — Султан Айбарулы (победитель этапа Кубка мира в Индии)
  • 90 кг — Даулет Толемисов (победитель этапа Кубка мира в Бразилии)

Женщины

  • 51 кг — Алуа Балкибекова (серебряный призёр этапа Кубка мира в Астане)
  • 54 кг — Назым Кызайбай (победитель этапа Кубка мира в Астане)
  • 60 кг — Виктория Графеева (победитель этапа Кубка мира в Астане)
  • 65 кг — Аида Абикеева (бронзовый призёр этапа Кубка мира в Астане)
  • 70 кг — Наталья Богданова (победитель этапа Кубка мира в Астане)
  • 80 кг — Жибек Жараскызы (дебют)
  • свыше 80 кг — Валерия Аксенова (дебют)

После триумфа в Ливерпуле в 2025 году большинство наших спортсменок только сейчас возвращаются на официальный ринг. В этом составе сразу четыре чемпионки мира — Балкибекова, Кызайбай, Абикеева и Богданова.

