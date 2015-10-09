Мировой футбол
Сегодня 17:41
 

Стало известно будущее Чеснокова в "Хартсе"

Стало известно будущее Чеснокова в "Хартсе"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и шотландского "Хартса" Ислам Чесноков не рассматривает вариант возвращения на родину, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось о возможной аренде футболиста в семейский "Елимай". Однако, по информации AmanVIBE, вингер после завершения сезона намерен пройти полноценные сборы с шотландским клубом, чтобы подготовиться к новому сезону.

Отмечается, что и "Елимай" на данный момент не рассматривает вариант с арендой казахстанского футболиста.

Напомним, что Чесноков стал игроком "Хартса" 6 января, подписав контракт до 30 июня 2028 года. До этого с 2023 года он представлял костанайский "Тобол". Также он поиграл за белорусскую "Белшину" и усть-каменогорский "Алтай".

