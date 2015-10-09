Флик выбрал 19-летнего защитника за 60 миллионов для "Барселоны"

Ханси Флик лично запросил у руководства "Барселоны" трансфер 19-летнего защитника Луки Вушковича. Тренер видит в хорвате идеальное усиление для обороны "сине-гранатовых", передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Главные детали:

• Универсальность: Флик ценит способность Вушковича играть как в центре, так и на фланге защиты. Его стиль идеально подходит под атакующую модель игры "Барсы".

• Ситуация с клубом: права на игрока принадлежат "Тоттенхэму" (сейчас в аренде в "Гамбурге"). Рыночная цена защитника — около 60 миллионов евро.

• Шанс на скидку: "Барселона" рассчитывает на снижение цены, если "Тоттенхэм" вылетит в Чемпионшип. Это заставит лондонцев распродавать активы.

Несмотря на финансовые сложности, каталонцы готовы побороться за игрока с другими топ-клубами Европы, делая ставку на престиж проекта и личную заинтересованность тренера.

В нынешнем сезоне Вушкович провёл 27 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

