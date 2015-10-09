Месси стал владельцем испанского клуба - кузницы талантов

Легендарный аргентинец Лионель Месси расширяет свою бизнес-империю. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" выкупил ФК "Корнелья" — один из самых известных клубов Каталонии, славящийся своей кузницей талантов, передают Vesti.kz.

Официальная пресс-служба "Корнельи" подтвердила завершение сделки: Лионель Месси стал полноправным владельцем клуба. Этот шаг стал логичным продолжением тесной связи Лео с Барселоной, где он провёл большую часть своей карьеры. По словам представителей игрока, данный проект направлен на развитие местного спорта и инвестиции в молодёжный футбол региона.

Почему именно "Корнелья"?

ФК "Корнелья", основанный в 1951 году, считается эталоном работы с молодёжью в Испании. Несмотря на полупрофессиональный статус, клуб регулярно выпускает игроков для топ-чемпионатов. Среди самых известных воспитанников:

• Давид Райя ("Арсенал");

• Жорди Альба (экс-игрок "Барселоны");

• Хави Пуадо (экс-игрок "Эспаньола");

• Жерар Мартин ("Барселона").

Новая глава и "Кубок Месси"

Приход Месси знаменует начало масштабной реорганизации. Стратегический план включает не только финансовую стабильность, но и интеграцию клуба в международные инициативы Лео. Ожидается, что "Корнелья" станет частью экосистемы турниров Месси, таких как Messi Cup, первый розыгрыш которого с участием академий "Барселоны", "Челси" и "Манчестер Сити" прошёл в Майами в декабре прошлого года.

Для самого Месси покупка клуба в пригороде Барселоны — это "домашний" проект. Инфраструктура "Корнельи" находится в непосредственной близости от объектов ФК "Барселона", что подчеркивает долгосрочные планы аргентинца по возвращению в столицу Каталонии в качестве спортивного функционера.

