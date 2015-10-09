Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Испания
Сегодня 09:50
 

"Безмозглые футболисты": в "Реале" вспыхнул жёсткий скандал после вылета из Лиги чемпионов

  Комментарии

Поделиться
"Безмозглые футболисты": в "Реале" вспыхнул жёсткий скандал после вылета из Лиги чемпионов

Бывший скаут "Реала" Маноло Ромеро резко высказался в адрес игроков команды после вылета из Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший скаут "Реала" Маноло Ромеро резко высказался в адрес игроков команды после вылета из Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Прежде всего, нужно подписывать игроков с мозгами. Мне надоело видеть безмозглых футболистов в футболке самого великого клуба в истории", — приводит слова Ромеро Cadena Ser.

Напомним, по сумме двух матчей мадридцы уступили "Баварии" со счётом 4:6 на стадии четвертьфинала и завершили выступление в турнире. В чемпионате Испании Ла Лиги команда идёт на втором месте, отставая от лидирующей "Барселоны" на девять очков.

В следующем туре мадридский клуб сыграет с "Алавесом". Встреча состоится 21 апреля.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Астана   •   Тур 6, мужчины
19 апреля 17:00   •   не начат
Женис
Женис
(Астана)
- : -
Актобе
Актобе
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Женис
Ничья
Актобе
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!