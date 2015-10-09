"Безмозглые футболисты": в "Реале" вспыхнул жёсткий скандал после вылета из Лиги чемпионов

Бывший скаут "Реала" Маноло Ромеро резко высказался в адрес игроков команды после вылета из Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Прежде всего, нужно подписывать игроков с мозгами. Мне надоело видеть безмозглых футболистов в футболке самого великого клуба в истории", — приводит слова Ромеро Cadena Ser.

Напомним, по сумме двух матчей мадридцы уступили "Баварии" со счётом 4:6 на стадии четвертьфинала и завершили выступление в турнире. В чемпионате Испании Ла Лиги команда идёт на втором месте, отставая от лидирующей "Барселоны" на девять очков.

В следующем туре мадридский клуб сыграет с "Алавесом". Встреча состоится 21 апреля.

