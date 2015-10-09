В "Реале" приняли решение по Арбелоа после вылета из Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" планирует продолжить сотрудничество с главным тренером команды Альваро Арбелоа, сообщают Vesti.kz.

По информации RTVE, "сливочные" намерены оставить 43-летнего специалиста на посту главного тренера не только до конца этого сезона, но и на следующий сезон.

Отмечается, что в "Реале" доверяют Арбелоа и рассчитывают на его продолжение работы.

Арбелоа возглавил "Реал" в январе. Под его руководством мадридцы одержали 13 побед при семи поражениях и одной ничьей.

Текущий сезон складывается для "Реала" непросто. Команда выбыла из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, а в чемпионате Испании отстает от лидирующей "Барселоны" на 9 очков за 7 туров до конца сезона.

Ранее сообщалось, что "Реал" начал поиски нового главного тренера. Известны четыре кандидата.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!