"Реал" начал искать нового главного тренера после вылета из Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" начал поиски нового главного тренера после вылета из Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По информации The Athletic, "королевский клуб" рассматривает кандидатуры четырёх специалистов на замену Альваро Арбелоа.

Так, руководство "Реала" высоко оценивает Юргена Клоппа, однако между сторонами пока нет никаких контактов. Президент клуба Флорентино Перес отдает предпочтение Зинедину Зидану, но французский тренер склоняется к тому, чтобы возглавить сборную Франции.

Также "Реал" рассматривает Маурисио Почеттино, тренирующего сборную США, и Дидье Дешама, который после чемпионата мира-2026 покинет сборную Франции.

Напомним, Арбелоа возглавил "Реал" в январе 2026 года, сменив Хаби Алонсо. Его контракт с клубом рассчитано до лета 2027-го.

Накануне "Реал" проиграл мюнхенской "Баварии" (3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2 в первой игре) и выбыл из турнира.

Ранее при испанском тренере мадридцы вылетели из Кубка Испании, проиграв "Альбасете" (2:3). В Ла Лиге "Реал" отстает от лидирующей "Барселоны" на 9 очков за 7 туров до конца сезона.

Добавим, что Арбелоа проиграл 7 из 21 матча во главе "Реала". За это время в активе команды 13 побед и 1 ничья.

При Хаби Алонсо "Реал" провел 28 матчей, в которых одержал 20 побед, трижды сыграл вничью и 5 раз проиграл.

