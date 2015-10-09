Мюнхенская "Бавария" во второй раз обыграла мадридский "Реал" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответный матч в Германии завершился победой хозяев со счетом 4:3. По сумме двух матчей "Бавария" обыграла "Реал" со счетом 6:4.

Шоу в первом тайме

"Реал" открыл счёт уже на первой минуте - отличился Арда Гюлер. "Бавария" быстро пришла в себя и отыгралась уже на шестой минуте: Александер Павлович замкнул передачу Йозуа Киммиха.

К середине тайма хозяевам снова пришлось отыгрываться. На 29-й минуте Гюлер оформил дубль. Затем на 38-й минуте Гарри Кейн восстановил равновесие.

На 42-й минуте "Реал" снова вышел вперед - на этот раз после передачи Винисиуса отличился Килиан Мбаппе.

При счете 3:2 в пользу "Реала" команды ушли на перерыв.

Развязка

После результативного первого тайма команды долго не могли забить во втором тайме. При этом на 86-й минуте "Реал" остался в меньшинстве - из-за перебора горчичников поле покинул Эдуарду Камавинга.

"Бавария" воспользовалась своим численным преимуществом и на 89-й минуте Луис Диас сравнял - 3:3. Ничья уже устраивала немецкую команду для выхода в следующий раунд. Но в компенсированное время на 94-й минуте Майкл Олисе забил "Реалу" четвертый гол.

Напомним, что первый матч, который прошел в Испании, "Бавария" выиграла со счетом 2:1.

С кем "Бавария" сыграет дальше

Следующим соперником "Баварии" станет ПСЖ, победитель Лиги чемпионов прошлого года, который в четвертьфинале выбил "Ливерпуль". В другом полуфинале сыграют "Атлетико", прошедший "Барселону" и "Арсенал", разобравшийся со "Спортингом".

