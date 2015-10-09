Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя Лиги чемпионов сезона-2025/26 после завершения четвертьфинальной стадии, сообщают Vesti.kz.

Главным фаворитом турнира, согласно модели, стал "Арсенал" — вероятность триумфа лондонцев оценивается в 38,6 процента. Вторую строчку занимает "Бавария" с показателем 33,3 процента. Далее следуют "Пари Сен-Жермен" (19,1 процента) и "Атлетико", чьи шансы на победу составляют девять процентов.

Полуфинальные пары уже определены: "Пари Сен-Жермен" встретится с "Баварие", а "Атлетико" сразится с "Арсеналом".

Первые матчи полуфиналов пройдут 28 и 29 апреля 2026 года, ответные встречи состоятся 5 и 6 мая. Финал главного примет Будапешт — решающая игра запланирована на 30 мая.

