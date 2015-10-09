Лига чемпионов
Сегодня 07:10
 

Винисиус уделал Месси в Лиге чемпионов

©x.com/realmadrid

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор вписал своё имя в историю Лиги чемпионов, обойдя Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор вписал своё имя в историю Лиги чемпионов, обойдя Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Бразилец превзошёл бывшего форварда "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен", ныне защищающего цвета "Интер Майами", по количеству результативных передач в матчах плей-офф турнира.

Бразилец отметился результативной передачей в ответном матче четвертьфинала против "Баварии" (3:4), доведя общее число ассистов в плей-офф турнира до 13.

На счету легендарного аргентинца 12 голевых передач в матчах на вылет. Примечательно, что Месси потребовалось 79 игр, тогда как звезда "сливочных" достигла этой отметки всего за 41 встречу.

Первый ассист в плей-офф главного еврокубка Винисиус оформил ещё в 2019 году: тогда в 1/8 финала "Реал" обыграл "Аякс" со счётом 2:1.

Всего в самом престижном клубном турнире Европы бразильский нападающий провёл 82 матча, записав на свой счёт 34 забитых мяча и 32 результативные передачи.

