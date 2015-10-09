Стали известны все участники полуфинала футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За выход в финал поборются парижский "Пари Сен-Жермен", мюнхенская "Бавария", лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико".

Путь к полуфиналу Лиги чемпионов

ПСЖ первым оформил выход в полуфинал. В 1/4-й французский клуб встречался с английским "Ливерпулем" и не пропустил ни одного гола от соперника. Оба матча ПСЖ выиграл со счетом 2:0 - общий счет 4:0.

"Бавария" в драматичном противостоянии с "Реалом" вырвала две победы (общий счет 6:4). Сначала мюнхенцы на выезде выиграли 2:1, а затем дома 4:3.

"Арсенал" по сумме двух матчей прошел лиссабонский "Спортинг". Единственный гол в этом противостоянии в компенсированное время первого матча в Португалии забил Кай Хаверц, принеся англичанам победу со счетом 1:0. Ответная игра завершилась нулевой ничьей.

"Атлетико" в испанском дерби с общим счетом 3:2 выбил "Барселону". Первый матч на выезде клуб выиграл со счетом 2:0, а в ответном дома уступил 1:2.

Расписание полуфиналов

Первые матчи по казахстанскому времени состоятся в ночь с 28 на 29 апреля: ПСЖ примет "Баварию", а "Атлетико" - "Арсенал". Ответные игры пройдут в ночь с 5 на 6 мая.

Напомним, что "Пари Сен-Женрмен" является прошлогодним победителем Лиги чемпионов

