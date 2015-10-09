"Закрой рот". Винисиус повздорил с Беллингемом в матче с "Баварией"

Во время напряжённого ответного матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией" вспыхнул конфликт между Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом, сообщают Vesti.kz.
Как сообщает Madrid Universal, бразильский вингер вступил в словесную перепалку с английским полузащитником прямо по ходу встречи.
По информации источника, полузащитник выразил недовольство действиями одноклубника. Англичанин вспылил после того, как Винисиус Жуниор не сделал передачу в его направлении. В ответ бразилец резко отреагировал: "Что ты хочешь? Закрой рот".
🚨 During the game, Jude Bellingham got angry because Vini didn't pass the ball to him.— Madrid Universal (@MadridUniversal) April 15, 2026
Vini then told Bellingham: "What do you want? What do you want? Shut your mouth."
По итогам двухматчевого противостояния мюнхенцы оказались сильнее — 6:4, оформив путёвку в полуфинал турнира. За выход в финал немецкий гранд сразится с французским "Пари Сен-Жермен".
