Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Лига чемпионов
Сегодня 07:51
 

"Закрой рот". Винисиус повздорил с Беллингемом в матче с "Баварией"

  Комментарии

Поделиться
"Закрой рот". Винисиус повздорил с Беллингемом в матче с "Баварией" ©x.com/realmadrid

Во время напряжённого ответного матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией" вспыхнул конфликт между Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Во время напряжённого ответного матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией" вспыхнул конфликт между Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Madrid Universal, бразильский вингер вступил в словесную перепалку с английским полузащитником прямо по ходу встречи.

По информации источника, полузащитник выразил недовольство действиями одноклубника. Англичанин вспылил после того, как Винисиус Жуниор не сделал передачу в его направлении. В ответ бразилец резко отреагировал: "Что ты хочешь? Закрой рот".

По итогам двухматчевого противостояния мюнхенцы оказались сильнее — 6:4, оформив путёвку в полуфинал турнира. За выход в финал немецкий гранд сразится с французским "Пари Сен-Жермен".

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
18 апреля 21:30   •   не начат
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
- : -
Брайтон энд Хов Альбион
Брайтон энд Хов Альбион
(Брайтон)
Кто победит в основное время?
Тоттенхэм Хотспур
Ничья
Брайтон энд Хов Альбион
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!