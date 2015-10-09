Лига чемпионов
Сегодня 11:47
 

Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов и вошёл в историю Килиан Мбаппе. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отметился несколькими историческим достижением в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после ответного матча 1/4 финала ЛЧ с мюнхенской "Баварией" (3:4), в котором француз отличился забитым голом. Этот мяч стал 15-м для Мбаппе в Лиге чемпионов сезона-2025/26. 

Тем самым Мбаппе обошёл Лионеля Месси по количеству голов в Лиге чемпионов за один сезон - аргентинец забил 14 голов в составе "Барселоны" в розыгрыше-2011/12.

Рекорд турнира принадлежит Криштиану Роналду - в сезоне-2013/14 португальский нападающий в составе "Реала" забил 17 голов. Кроме того, Роналду отличался 16 раз в сезоне-2015/16.

Кроме того, Мбаппе превзошёл ещё одно достижение Месси. Легенда "Барселоны" долгое время оставался самым молодым игроком, достигшим отметки в 70 голов в истории Лиги чемпионов.

Однако теперь этот рекорд принадлежит Мбаппе. Француз достиг рубежа в 70 голов в возрасте 27 лет и 116 дней (аргентинец - в 27 лет и 134 дня).

Также Мбапппе стал первым футболистом в истории, который отметился голами в 10 выездных еврокубковых встречах за один сезон.


