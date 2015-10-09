Арбелоа нашел ответственного за вылет "Реала" из Лиги чемпионов

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал болезненный вылет команды из Лиги чемпионов, взяв ответственность за неудачу на себя. На стадии четвертьфинала мадридцы уступили "Баварии" с общим счётом 4:6, и завершили борьбу за трофей, сообщают Vesti.kz.

"Я несу ответственность за поражения и приму последствия. Болельщики должны гордиться игроками, которые выложились на полную и до конца защищали этот знак отличия", — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

Арбелоа возглавил "Королевский клуб" в январе 2026 года, подписав контракт до лета 2027-го. Однако текущий сезон складывается для "сливочных" крайне непросто: команда уже выбыла из борьбы за Кубок Испании, уступила в финале Суперкубка страны и лишилась шансов на победу в Лиге чемпионов.

Единственной надеждой на трофей остаётся чемпионат Испании. За семь туров до финиша Ла Лиги подопечные Арбелоа занимают второе место, отставая от лидирующей "Барселоны" на девять очков.

