Лига чемпионов
Сегодня 11:10
 

Полузащитника "Реала" назвали идиотом после поражения "Баварии"

Полузащитника "Реала" назвали идиотом после поражения "Баварии"

Бывший полузащитник "Реала" Уэсли Снейдер резко высказался в адрес хавбека "сливочных" Эдуарду Камавинги после ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против "Баварии" (3:4), сообщают Vesti.kz.

Поводом для критики стало удаление француза на 86-й минуте: Камавинга, появившийся на поле на 61-й минуте, получил вторую жёлтую карточку за затяжку времени при вводе мяча в игру. По мнению Снейдера, именно такие эпизоды недопустимы на решающей стадии турнира.

"Камавинга — идиот. Знаете, что должны были сделать игроки "Реала" после финального свистка? Они должны были пойти в раздевалку и выплеснуть на него своё недовольство", — приводит слова Снейдера CNA.

После удаления ситуация для мадридцев резко ухудшилась — команда пропустила два мяча в концовке и уступила в матче. По сумме двух встреч "Реал" проиграл "Баварии" со счётом 4:6 и завершил выступление в Лиге чемпионов.

