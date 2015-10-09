"Атлетико" стал вторым полуфиналистом футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответный матч против "Барселоны" в Мадриде завершился со счетом 1:2. Но по сумме двух встреч в испанском дерби "Атлетико" прошел дальше с общим счетом 3:2.

"Барселона" едва не сотворила камбэк

Второй матч четвертьфинала состоялся в Мадриде. "Атлетико" выиграл первую встречу на выезде, забив два безответных гола. Поэтому в ответной мог позволить себе даже нулевую ничью или поражение со счетом 0:1.

Футболисты "Барселоны" не планировали сдаваться. Уже на четвертой минуте быстрый гол забил Ламин Ямаль, вышедший один на один с вратарем.

На 24-й минуте "Барселона" забила еще один мяч, тем самым уравняв шансы с "Атлетико" на выход в полуфинал. Ферран Торрес, получив передачу от Дани Ольмо в штрафной площади, сделал 2:0.

Теперь для выхода в полуфинал любой из команд было достаточно забить еще раз и удержать счет. И это получилось у "Атлетико".

На 31-й минуте Адемола Лукман реализовал пас из штрафной и сделал 1:2.

Таким образом, "Атлетико" потерпело домашнее поражение, но прошло дальше по сумме двух встреч.

Отметим, что с 72-й минуты "Барселона" играла в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии. А на 55-й команде не засчитали гол Торреса из-за офсайда.

С кем "Атлетико" сыграет за выход в финал

Соперник мадридского клуба по полуфиналу Лиги чемпионов определится в паре "Спортинг" - "Арсенал". В этом противостоянии лондонский клуб выиграл первую встречу со счетом 1:0.

Ранее первым полуфиналистом Лиги чемпионов стал ПСЖ, который выбил "Ливерпуль". Соперник французского клуба определится в паре "Реал" - "Бавария".

