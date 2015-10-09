"Пари Сен-Жерсен" стал первым полуфиналистом футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Парижский клуб выиграл второй матч четвертьфинала у английского "Ливерпуля" и прошел дальше.

В двух встречах ПСЖ не пропустил от соперника ни одного гола.

Как прошло противостояние

В первом матче на своей арене ПСЖ всухую обыграл "Ливерпуль" - 2:0. Во втором матче английский клуб имел шанс сделать камбэк, все-таки разрыв был не таким большим. Но футболисты "Ливерпуля" снова не смогли поразить ворота соперника.

До 72-й минуты на табло горели нули, которые устраивали ПСЖ. А затем Усман Дембеле вывел французов вперед, а в добавленное время он оформил дубль.

С кем ПСЖ сыграет в полуфинале

Победа ПСЖ со счетом 2:0 в матче и 4:0 - в серии.

Соперник ПСЖ по 1/2-й финала Лиги чемпионов определится в паре "Реал" - "Бавария". В первом матче этого противостояния немецкий клуб выиграл на выезде со счетом 2:1.

В параллельной сетке играют пары "Атлетико" - "Барселона" и "Спортинг" - "Арсенал".

