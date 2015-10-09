Лига чемпионов
Сегодня 01:53
 

Победный гол в добавленное время вывел "Арсенал" в полуфинал Лиги чемпионов

Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц. Фото: depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk©

"Арсенал" вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. По сумме двух матчей лондонский клуб прошел лиссабонский "Спортинг".

"Арсенал" вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. По сумме двух матчей лондонский клуб прошел лиссабонский "Спортинг".

Ответный матч четвертьфинала турнира прошел в Англии. Команды не смогли поразить ворота друг друга и ушли с поля с нулевой ничьей.

За счет чего "Арсенал" прошел дальше

"Арсенал" вышел в полуфинал за счет победы в первой игре, которая неделю назад прошла в Португалии и завершилась в пользу лондонского клуба со счетом 1:0. Тогда в компенсированное время на 91-й минуте отличился немецкий нападающий Кай Хаверц.

Кто еще сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

За выход в финал Лиги чемпионов "Арсенал" сыграет с мадридским "Атлетико", который накануне в испанском дерби прошел "Барселону". 

В параллельной сетке полуфиналистом ранее стал ПСЖ, прошлогодний победитель турнира, выбивший из борьбы "Ливерпуль". Соперник французского клуба определится в паре "Бавария" - "Реал". 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

