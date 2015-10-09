Испания
Сегодня 08:11
 

Левандовски взял паузу: что происходит с его будущим в "Барселоне"

©x.com/FCBarcelona

Польский форвард Роберт Левандовски высказался о перспективах продолжения карьеры в составе "Барселоны", прокомментировав своё будущее в каталонском клубе, сообщают Vesti.kz.

"У нас есть время, клуб знает всё, что я думаю. Мне нужно время, чтобы подумать, это понятно с обеих сторон. Самое важное сейчас — понять, чего мы хотим добиться в этом сезоне. Я не хочу говорить о предложениях и будущем. Ла Лига — вот что сейчас важно. Потом уже можно будет всё обсудить", — приводит слова Левандовски Sport.es.

Нападающий выступает за "сине-гранатовых" с 2022 года, а его действующее соглашение с "Барселоной" рассчитано до 2027 года.

В текущем сезоне поляк провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал три результативные передачи.

