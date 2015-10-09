Клопп может пригласить в "Реал" двух звёзд АПЛ

Мадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на место Альваро Арбелоа, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, президент "сливочных" Флорентино Перес готов пойти на всё, чтобы пригласить Юргена Клоппа в следующем сезоне.

Немецкий специалист вновь возглавил список претендентов на пост главного тренера "Реала". Несмотря на текущую работу в структуре Red Bull, Клопп якобы уже дал предварительное согласие на переезд в Мадрид. Хотя официальные лица пока осторожны в высказываниях, в столице Испании растёт оптимизм по поводу завершения сделки.

Условия и требования Клоппа

Для перехода в "королевский клуб" экс-наставник "Ливерпуля" выдвинул ряд жестких условий:

• Полный контроль: тренер требует абсолютной свободы в планировании состава и трансферной политике.

• Финансовый вопрос: контракт должен предусматривать высокий уровень заработной платы.

Первые трансферные цели: Конате и Фернандес

По информации источников, Клопп уже наметил две приоритетные цели для усиления команды:

Ибраима Конате ("Ливерпуль")

Клопп видит в своём бывшем подопечном идеальное решение проблем в центре обороны. Защитник может стать свободным агентом 30 июня 2026 года, что позволит "Реалу" подписать его бесплатно. Это ставит под вопрос будущее молодых игроков, в частности Рауля Асенсио, который, по мнению немца, не соответствует уровню основы.

Энцо Фернандес ("Челси")

Для построения игры в центре поля Клоппу нужен футболист с профилем Тони Крооса или Луки Модрича. Выбор пал на аргентинца Энцо Фернандеса. Сообщается, что игрок выразил желание сменить клуб, однако трансфер обойдётся "Реалу" примерно в 70 миллионов евро плюс бонусы.

На данный момент Альваро Арбелоа остаётся у руля команды, но ожидается, что "Реал" предпримет решающие шаги по приглашению Клоппа сразу по окончании текущего сезона. Последним клубом немецкого специалиста был "Ливерпуль", который он возглавлял с 2015 по 2024 год.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!