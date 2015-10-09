В "Реале" рассматривают нового кандидата на пост главного тренера

После вылета из Лиги чемпионов мадридский "Реал" начал активные поиски нового главного тренера. Несмотря на интерес к Юргену Клоппу, в шорт-листе клуба наметился новый кандидат — нынешний наставник сборной США Маурисио Почеттино, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Аргентинский специалист рассматривается как альтернативный кандидат на замену Альваро Арбелоа. Руководство "сливочных" ценит Почеттино за его гибкость и колоссальный опыт работы со звёздными раздевалками в ПСЖ и "Тоттенхэме".

Почему именно Почеттино?

• Умение управлять звёздами: тренер доказал, что может поддерживать баланс в коллективе с топ-игроками.

• Стиль игры: его тактические идеи отлично ложатся на нынешний подбор футболистов "Реала".

• Мнение экспертов: авторитетный журналист COPE Пако Гонсалес назвал аргентинца "идеальным вариантом" для клуба.

В отличие от медийного Клоппа, кандидатура Почеттино видится руководству более прагматичной. Его назначение позволит обновить проект без радикальных революций в составе. Пока окончательное решение не принято, но акции экс-тренера "шпор" в Мадриде стремительно растут.

