Испания
Сегодня 18:45
 

В "Реале" рассматривают нового кандидата на пост главного тренера

В "Реале" рассматривают нового кандидата на пост главного тренера

После вылета из Лиги чемпионов мадридский "Реал" начал активные поиски нового главного тренера. Несмотря на интерес к Юргену Клоппу, в шорт-листе клуба наметился новый кандидат — нынешний наставник сборной США Маурисио Почеттино, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Аргентинский специалист рассматривается как альтернативный кандидат на замену Альваро Арбелоа. Руководство "сливочных" ценит Почеттино за его гибкость и колоссальный опыт работы со звёздными раздевалками в ПСЖ и "Тоттенхэме".

Почему именно Почеттино?

• Умение управлять звёздами: тренер доказал, что может поддерживать баланс в коллективе с топ-игроками.

• Стиль игры: его тактические идеи отлично ложатся на нынешний подбор футболистов "Реала".

• Мнение экспертов: авторитетный журналист COPE Пако Гонсалес назвал аргентинца "идеальным вариантом" для клуба.

В отличие от медийного Клоппа, кандидатура Почеттино видится руководству более прагматичной. Его назначение позволит обновить проект без радикальных революций в составе. Пока окончательное решение не принято, но акции экс-тренера "шпор" в Мадриде стремительно растут.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

