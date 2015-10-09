Определились полуфинальные пары Лиги Европы

Стали известны четыре участника 1/2 финала Лиги Европы сезона-2025/26. В число четырёх сильнейших пробились португальская "Брага", немецкий "Фрайбург", а также представители Англии — "Астон Вилла" и "Ноттингем Форест", сообщают Vesti.kz.

Календарь полуфиналов Лиги Европы: даты и время матчей

1 мая, 00:00. "Брага" (Португалия) — "Фрайбург" (Германия);

1 мая, 00:00. "Ноттингем Форест" (Англия) — "Астон Вилла" (Англия).

Ответные матчи

8 мая, 00:00: "Фрайбург" (Германия) — "Брага" (Португалия);

8 мая, 00:00: "Астон Вилла" (Англия) — "Ноттингем Форест" (Англия).

Обладатель трофея Лиги Европы станет известен 20 мая. Финал пройдет в Стамбуле (Турция).

В предыдущем сезоне победителем турнира стал английский "Тоттенхэм", обыгравший в финале "Манчестер Юнайтед".

