"Манчестер Сити" подтвердил, что один из самых титулованных игроков клуба, Бернарду Силва, завершит своё выступление за "горожан" по окончании текущего сезона, передают Vesti.kz.

Португальский полузащитник покидает клуб после девяти лет выдающейся карьеры, за которые он стал настоящей легендой "Этихада".

Ключевые факты карьеры:

• Статистика: 451 матч, 76 голов и 77 ассистов с момента перехода из "Монако" в 2017 году.

• Трофеи: 19 крупных наград, включая 6 титулов АПЛ и победу в Лиге чемпионов.

• Прощальный аккорд: в марте 2026 года Бернарду в качестве капитана привёл команду к победе в Кубке лиги, обыграв "Арсенал" (2:0).

Личное обращение:

В соцсетях футболист поблагодарил фанатов, назвав годы в Манчестере "наследием, которое навсегда останется в сердце". "Я приехал игроком "Сити", а уезжаю его преданным болельщиком", — отметил 31-летний хавбек.

До конца сезона Силва сосредоточится на выступлении за клуб: "Сити" продолжает претендовать на титулы в АПЛ и Кубке Англии.

