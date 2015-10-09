Килиан Мбаппе рекомендовал "Реалу" нового тренера

Звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе включился в процесс поиска нового наставника для команды, передают Vesti.kz.

По информации L’Équipe, француз рекомендовал президенту клуба Флорентино Пересу кандидатуру Маурисио Почеттино.

Почему именно Почеттино?

• Личная связь: Мбаппе сохранил отличные отношения с аргентинцем после полутора лет совместной работы в ПСЖ.

• Умение управлять звёздами: Килиан ценит способность тренера создавать здоровую атмосферу в раздевалках с топ-игроками.

• Опыт в Ла Лиге: Почеттино успешно работал в Испании, возглавляя "Эспаньол".

Текущая ситуация в "Реале"

Клуб ищет замену Альваро Арбелоа, который временно исполняет обязанности главного тренера после ухода Хаби Алонсо. Почеттино рассматривается как основной "план Б", так как приоритетный кандидат — Зинедин Зидан, которого Мбаппе также хочет видеть в "Реале" — скорее всего, возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама в 2026 году.

Главное препятствие

В данный момент Почеттино возглавляет сборную США. Его контракт рассчитан до конца ЧМ-2026 (31 июля), и он сможет приступить к клубной работе только по завершении турнира. Однако для Переса это не барьер: в 2018 году он уже подписывал Хулена Лопетеги прямо перед стартом мундиаля.

