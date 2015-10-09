Килиан Мбаппе рекомендовал "Реалу" нового тренера

Звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе включился в процесс поиска нового наставника для команды, передают Vesti.kz.
По информации L’Équipe, француз рекомендовал президенту клуба Флорентино Пересу кандидатуру Маурисио Почеттино.
Почему именно Почеттино?
• Личная связь: Мбаппе сохранил отличные отношения с аргентинцем после полутора лет совместной работы в ПСЖ.
• Умение управлять звёздами: Килиан ценит способность тренера создавать здоровую атмосферу в раздевалках с топ-игроками.
• Опыт в Ла Лиге: Почеттино успешно работал в Испании, возглавляя "Эспаньол".
Текущая ситуация в "Реале"
Клуб ищет замену Альваро Арбелоа, который временно исполняет обязанности главного тренера после ухода Хаби Алонсо. Почеттино рассматривается как основной "план Б", так как приоритетный кандидат — Зинедин Зидан, которого Мбаппе также хочет видеть в "Реале" — скорее всего, возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама в 2026 году.
Главное препятствие
В данный момент Почеттино возглавляет сборную США. Его контракт рассчитан до конца ЧМ-2026 (31 июля), и он сможет приступить к клубной работе только по завершении турнира. Однако для Переса это не барьер: в 2018 году он уже подписывал Хулена Лопетеги прямо перед стартом мундиаля.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама