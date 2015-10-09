Испания
Сегодня 11:54
 

Килиан Мбаппе рекомендовал "Реалу" нового тренера

Килиан Мбаппе. ©Depositphotos/Musiu0

Звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе включился в процесс поиска нового наставника для команды, передают Vesti.kz.

Поделиться

Звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе включился в процесс поиска нового наставника для команды, передают Vesti.kz.

По информации L’Équipe, француз рекомендовал президенту клуба Флорентино Пересу кандидатуру Маурисио Почеттино.

Почему именно Почеттино?

Личная связь: Мбаппе сохранил отличные отношения с аргентинцем после полутора лет совместной работы в ПСЖ.

Умение управлять звёздами: Килиан ценит способность тренера создавать здоровую атмосферу в раздевалках с топ-игроками.

Опыт в Ла Лиге: Почеттино успешно работал в Испании, возглавляя "Эспаньол".

Текущая ситуация в "Реале"

Клуб ищет замену Альваро Арбелоа, который временно исполняет обязанности главного тренера после ухода Хаби Алонсо. Почеттино рассматривается как основной "план Б", так как приоритетный кандидат — Зинедин Зидан, которого Мбаппе также хочет видеть в "Реале"  — скорее всего, возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама в 2026 году.

Главное препятствие

В данный момент Почеттино возглавляет сборную США. Его контракт рассчитан до конца ЧМ-2026 (31 июля), и он сможет приступить к клубной работе только по завершении турнира. Однако для Переса это не барьер: в 2018 году он уже подписывал Хулена Лопетеги прямо перед стартом мундиаля.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Реал М
Реал М
Алавес
Алавес
