Салах в "Реал"? Легенда клуба сделал громкое заявление о звёздном переходе

Легенда мадридского "Реала" и сборной Испании Фернандо Йерро высказался о возможном усилении команды за счёт звёздного египетского нападающего Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz.

По словам Йерро, он хотел бы видеть форварда в составе "сливочных", особенно на фоне того, что текущий сезон может стать для Салаха последним в "Ливерпуле".

"Я хотел бы видеть его в составе "Реала". В футболе всё возможно, в том числе и такое. Салах невероятен со всех точек зрения. Такой игрок сильно повысит интерес к чемпионату, если он перейдёт в клуб уровня "Реала" или даже "Барселоны", - цитирует слова Йерро ON Sport.

При этом отмечается, что Салах ранее уже выступал в чемпионате Италии, однако в Испании в рамках Ла Лиги он пока не играл, что подогревает интерес к возможному трансферу.

Салах защищает цвета "Ливерпуля" с 2017 года. В кампании-2025/26 форвард провёл 38 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 12 забитых мячей и девять результативных передач. По информации портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость египтянина оценивается в 30 миллионов евро.

