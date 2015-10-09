"Уходить непросто". Салах сделал эмоциональное признание о "Ливерпуле"

Нападающий Мохамед Салах высказался о своём возможном уходе из "Ливерпуля" по завершении текущего сезона, дав понять, что вопрос будущего остаётся открытым, сообщают Vesti.kz.

"К сожалению, этот день настал. Это первая часть моего прощания: я покину "Ливерпуль" в конце сезона. Начну с того, что никогда не мог представить, насколько глубоко этот клуб, город и люди войдут в мою жизнь. "Ливерпуль" больше чем футбольный клуб. Это страсть, история и особый дух, который невозможно описать тому, кто не стал частью этой семьи. Вместе мы праздновали победы, завоевывали важнейшие трофеи и поддерживали друг друга в самые трудные времена. От всего сердца благодарю всех, кто был рядом на протяжении моего пути в клубе: моих товарищей по команде — как нынешних, так и прежних, — и, разумеется, наших невероятных болельщиков…

Мне не хватает слов, чтобы выразить благодарность за поддержку — и в лучшие, и в самые сложные моменты моей карьеры. Это останется со мной навсегда. Уходить непросто. Вы подарили мне самые яркие моменты жизни. Я всегда останусь одним из вас, а этот клуб — моим домом, для меня и моей семьи. Большое спасибо за всё.

Благодаря вам я никогда не буду одинок", — приводит слова Салаха Sky Sports.

На данный момент мерсисайдцы занимают пятую позицию в таблице Английская Премьер-лига, набрав 55 очков после 33 сыгранных туров.

Салах защищает цвета "Ливерпуля" с 2017 года. В кампании-2025/2026 форвард провёл 38 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 12 забитых мячей и девять результативных передач. По информации портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость египтянина оценивается в 30 миллионов евро.

