Англия
Сегодня 17:11
 

"Уходить непросто". Салах сделал эмоциональное признание о "Ливерпуле"

"Уходить непросто". Салах сделал эмоциональное признание о "Ливерпуле"

Нападающий Мохамед Салах высказался о своём возможном уходе из "Ливерпуля" по завершении текущего сезона, дав понять, что вопрос будущего остаётся открытым, сообщают Vesti.kz.

"К сожалению, этот день настал. Это первая часть моего прощания: я покину "Ливерпуль" в конце сезона. Начну с того, что никогда не мог представить, насколько глубоко этот клуб, город и люди войдут в мою жизнь. "Ливерпуль" больше чем футбольный клуб. Это страсть, история и особый дух, который невозможно описать тому, кто не стал частью этой семьи.

Вместе мы праздновали победы, завоевывали важнейшие трофеи и поддерживали друг друга в самые трудные времена. От всего сердца благодарю всех, кто был рядом на протяжении моего пути в клубе: моих товарищей по команде — как нынешних, так и прежних, — и, разумеется, наших невероятных болельщиков…

Мне не хватает слов, чтобы выразить благодарность за поддержку — и в лучшие, и в самые сложные моменты моей карьеры. Это останется со мной навсегда. Уходить непросто. Вы подарили мне самые яркие моменты жизни. Я всегда останусь одним из вас, а этот клуб — моим домом, для меня и моей семьи. Большое спасибо за всё.

Благодаря вам я никогда не буду одинок", — приводит слова Салаха Sky Sports.

На данный момент мерсисайдцы занимают пятую позицию в таблице Английская Премьер-лига, набрав 55 очков после 33 сыгранных туров.

Салах защищает цвета "Ливерпуля" с 2017 года. В кампании-2025/2026 форвард провёл 38 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 12 забитых мячей и девять результативных передач. По информации портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость египтянина оценивается в 30 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 21 7 5 63-26 70
2 Манчестер Сити 32 20 7 5 65-29 67
3 Манчестер Юнайтед 33 16 10 7 58-45 58
4 Астон Вилла 33 17 7 9 47-41 58
5 Ливерпуль 33 16 7 10 54-43 55
6 Челси 33 13 9 11 53-42 48
7 Брентфорд 33 13 9 11 48-44 48
8 Борнмут 33 11 15 7 50-50 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 33 12 11 10 45-39 47
10 Эвертон 33 13 8 12 40-39 47
11 Сандерленд 33 12 10 11 36-40 46
12 Фулхэм 33 13 6 14 43-46 45
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 33 12 6 15 46-49 42
15 Лидс Юнайтед 33 9 12 12 42-49 39
16 Ноттингем Форест 33 9 9 15 36-45 36
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 33 7 10 16 42-53 31
19 Бернли 33 4 8 21 34-67 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 33 3 8 22 24-61 17

