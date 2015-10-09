Испания
Сегодня 16:52
 

"Меня совсем не волнует". Тренер "Реала" жёстко ответил на слухи об отставке

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал слухи о своём будущем на фоне неудачных результатов команды, сообщают Vesti.kz.

Поражения от "Баварии" и "Жироны" вновь спровоцировали разговоры о возможной отставке специалиста.

"Это не мне решать. Меня совсем не волнует моё будущее. Меня волнуют эти семь оставшихся матчей, и особенно завтрашний. Эти семь матчей важнее, чем может показаться. Завтра мы должны доказать свою состоятельность. Это единственное, о чём я думаю, и я верю, что это единственное, что имеет значение для "Реала", — приводит слова Арбелоа AS.

Тем временем "Реал" продолжает подготовку к матчу 33-го тура Ла Лиги против "Алавеса", который пройдёт во вторник, 21 апреля.

После 32 туров мадридцы занимают второе место в таблице, набрав 70 очков и уступая лидирующей "Барселоне" девять баллов.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 апреля 00:30   •   не начат
Реал М
(Мадрид)
- : -
Алавес
(Витория-Гастейс)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Алавес
Проголосовало 29 человек

