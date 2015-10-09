"Меня совсем не волнует". Тренер "Реала" жёстко ответил на слухи об отставке

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал слухи о своём будущем на фоне неудачных результатов команды, сообщают Vesti.kz.

Поражения от "Баварии" и "Жироны" вновь спровоцировали разговоры о возможной отставке специалиста.

"Это не мне решать. Меня совсем не волнует моё будущее. Меня волнуют эти семь оставшихся матчей, и особенно завтрашний. Эти семь матчей важнее, чем может показаться. Завтра мы должны доказать свою состоятельность. Это единственное, о чём я думаю, и я верю, что это единственное, что имеет значение для "Реала", — приводит слова Арбелоа AS.

Тем временем "Реал" продолжает подготовку к матчу 33-го тура Ла Лиги против "Алавеса", который пройдёт во вторник, 21 апреля.

После 32 туров мадридцы занимают второе место в таблице, набрав 70 очков и уступая лидирующей "Барселоне" девять баллов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!