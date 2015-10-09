Месси возглавил шок-рейтинг: Роналду и Мбаппе тоже в топ-10

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг игроков с самой низкой вовлечённостью в оборонительные действия команды, сообщают Vesti.kz.
Показатель отражает, какой объём перемещений игрок выполняет в среднем по сравнению с партнёрами по команде в фазах, когда его команда не владеет мячом.
Топ-10 футболистов с наименьшим участием в оборонительных действиях команды выглядит следующим образом:
- 1. Лионель Месси ("Интер Майами", США).
- 2-3. Артём Дзюба ("Акрон", Россия).
- 2-3. Криштиану Роналду ("Аль-Наср", Саудовская Аравия).
- 4. Себастьян Вилья ("Индепендьенте Ривадавия", Аргентина).
- 5-7. Мирлинд Даку ("Рубин", Россия).
- 5-7. Килиан Мбаппе ("Реал", Испания).
- 5-7. Джон Кордоба ("Краснодар", Россия).
- 8. Мусса Дембеле ("Аль-Иттифак", Саудовская Аравия).
- 9-10. Виктор Осимхен ("Галатасарай", Турция).
- 9-10. Мойзе Кин ("Фиорентина", Италия).
