Месси возглавил шок-рейтинг: Роналду и Мбаппе тоже в топ-10

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг игроков с самой низкой вовлечённостью в оборонительные действия команды, сообщают Vesti.kz.

Показатель отражает, какой объём перемещений игрок выполняет в среднем по сравнению с партнёрами по команде в фазах, когда его команда не владеет мячом.

Топ-10 футболистов с наименьшим участием в оборонительных действиях команды выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси ("Интер Майами", США).

2-3. Артём Дзюба ("Акрон", Россия).

2-3. Криштиану Роналду ("Аль-Наср", Саудовская Аравия).

4. Себастьян Вилья ("Индепендьенте Ривадавия", Аргентина).

5-7. Мирлинд Даку ("Рубин", Россия).

5-7. Килиан Мбаппе ("Реал", Испания).

5-7. Джон Кордоба ("Краснодар", Россия).

8. Мусса Дембеле ("Аль-Иттифак", Саудовская Аравия).

9-10. Виктор Осимхен ("Галатасарай", Турция).

9-10. Мойзе Кин ("Фиорентина", Италия).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!