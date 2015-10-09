Мировой футбол
Сегодня 18:16
 

Месси возглавил шок-рейтинг: Роналду и Мбаппе тоже в топ-10

©Depositphotos.com/thenews2.com

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг игроков с самой низкой вовлечённостью в оборонительные действия команды, сообщают Vesti.kz.

Показатель отражает, какой объём перемещений игрок выполняет в среднем по сравнению с партнёрами по команде в фазах, когда его команда не владеет мячом.

Топ-10 футболистов с наименьшим участием в оборонительных действиях команды выглядит следующим образом:

  • 1. Лионель Месси ("Интер Майами", США).
  • 2-3. Артём Дзюба ("Акрон", Россия).
  • 2-3. Криштиану Роналду ("Аль-Наср", Саудовская Аравия).
  • 4. Себастьян Вилья ("Индепендьенте Ривадавия", Аргентина).
  • 5-7. Мирлинд Даку ("Рубин", Россия).
  • 5-7. Килиан Мбаппе ("Реал", Испания).
  • 5-7. Джон Кордоба ("Краснодар", Россия).
  • 8. Мусса Дембеле ("Аль-Иттифак", Саудовская Аравия).
  • 9-10. Виктор Осимхен ("Галатасарай", Турция).
  • 9-10. Мойзе Кин ("Фиорентина", Италия).


