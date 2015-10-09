Болезненный финал? "Барселона" выдвинула жёсткие условия Левандовски

Будущее польского нападающего Роберта Левандовски в каталонской "Барселоне" оказалось под вопросом, передают Vesti.kz.

По сообщениям издания Marca, "сине-гранатовые" выдвинули 37-летнему форварду жёсткие условия для продления контракта на сезон-2026/27.

Ключевые условия нового соглашения:

• Снижение зарплаты на 50 процентов: клуб требует радикального сокращения оклада для соответствия финансовому фэйр-плей.

• Смена статуса: поляк перестанет быть неприкасаемым игроком старта и перейдёт на роль "второго номера".

• Новый лидер атаки: каталонцы уже ведут поиск более молодого и динамичного форварда на позицию основного завершителя.

На данный момент Левандовски взял время на раздумья. Сообщается, что форвард и его семья счастливы в Барселоне, однако сам футболист "не слишком доволен" столь радикальным понижением статуса и доходов.

Окончательное решение ожидается до конца апреля 2026 года. В случае отказа у Роберта есть варианты продолжения карьеры в МЛС, Саудовской Аравии или итальянских "Ювентусе" и "Милане".

В нынешнем сезоне Левандовски провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

