Испания
Сегодня 11:34
 

Болезненный финал? "Барселона" выдвинула жёсткие условия Левандовски Роберт Левандовски. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Будущее польского нападающего Роберта Левандовски в каталонской "Барселоне" оказалось под вопросом, передают Vesti.kz.

По сообщениям издания Marca, "сине-гранатовые" выдвинули 37-летнему форварду жёсткие условия для продления контракта на сезон-2026/27.

Ключевые условия нового соглашения:

• Снижение зарплаты на 50 процентов: клуб требует радикального сокращения оклада для соответствия финансовому фэйр-плей.

• Смена статуса: поляк перестанет быть неприкасаемым игроком старта и перейдёт на роль "второго номера".

• Новый лидер атаки: каталонцы уже ведут поиск более молодого и динамичного форварда на позицию основного завершителя.

На данный момент Левандовски взял время на раздумья. Сообщается, что форвард и его семья счастливы в Барселоне, однако сам футболист "не слишком доволен" столь радикальным понижением статуса и доходов.

Окончательное решение ожидается до конца апреля 2026 года. В случае отказа у Роберта есть варианты продолжения карьеры в МЛС, Саудовской Аравии или итальянских "Ювентусе" и "Милане".

В нынешнем сезоне Левандовски провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

