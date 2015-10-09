Рекорд, который ждали: Гвардиола добился своего против "Арсенала"

19 апреля в рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своём поле обыграл "Арсенал" со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере.

Этот успех стал знаковым для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы — победа оказалась для него 22-й в карьере, что является личным рекордом специалиста. Ранее испанец возглавлял "Барселону" и "Баварию".

После этого матча "Манчестер Сити" с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Арсеналу", у которого 70 баллов. При этом у "горожан" остаётся игра в запасе.

В следующем туре команда Гвардиолы 22 апреля сыграет на выезде против "Бёрнли", а "Арсенал" 25 апреля примет "Ньюкасл Юнайтед".

