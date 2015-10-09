Англия
Сегодня 17:39
 

Рекорд, который ждали: Гвардиола добился своего против "Арсенала"

©Depositphotos.com/GoranJakus

19 апреля в рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своём поле обыграл "Арсенал" со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

19 апреля в рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своём поле обыграл "Арсенал" со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере.

Этот успех стал знаковым для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы — победа оказалась для него 22-й в карьере, что является личным рекордом специалиста. Ранее испанец возглавлял "Барселону" и "Баварию".

После этого матча "Манчестер Сити" с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Арсеналу", у которого 70 баллов. При этом у "горожан" остаётся игра в запасе.

В следующем туре команда Гвардиолы 22 апреля сыграет на выезде против "Бёрнли", а "Арсенал" 25 апреля примет "Ньюкасл Юнайтед".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 21 7 5 63-26 70
2 Манчестер Сити 32 20 7 5 65-29 67
3 Манчестер Юнайтед 33 16 10 7 58-45 58
4 Астон Вилла 33 17 7 9 47-41 58
5 Ливерпуль 33 16 7 10 54-43 55
6 Челси 33 13 9 11 53-42 48
7 Брентфорд 33 13 9 11 48-44 48
8 Борнмут 33 11 15 7 50-50 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 33 12 11 10 45-39 47
10 Эвертон 33 13 8 12 40-39 47
11 Сандерленд 33 12 10 11 36-40 46
12 Фулхэм 33 13 6 14 43-46 45
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 33 12 6 15 46-49 42
15 Лидс Юнайтед 33 9 12 12 42-49 39
16 Ноттингем Форест 33 9 9 15 36-45 36
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 33 7 10 16 42-53 31
19 Бернли 33 4 8 21 34-67 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 33 3 8 22 24-61 17

