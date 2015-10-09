Ценник, который пугает: "Барселона" получила ответ по Альваресу

Интерес "Барселоны" к форварду Хулиану Альваресу продолжает оставаться одной из обсуждаемых тем в европейской прессе, сообщают Vesti.kz.

По информации The Touchline со ссылкой на испанское издание Sport, 26-летний нападающий сообщил каталонскому клубу, что его нынешняя команда — "Атлетико" — оценивает возможный трансфер игрока в 200 миллионов евро.

Подобная сумма делает потенциальную сделку одной из самых дорогих в истории футбола. Для сравнения, рекорд по-прежнему принадлежит переходу Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро, оформленному летом 2017 года.

В сезоне 2025/26 Альварес провёл 47 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Атлетико" рассчитан до середины 2030 года.

