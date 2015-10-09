Хусанову вынесли вердикт за матч с "Арсеналом" в АПЛ

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов узнал оценку за домашнюю игру с "Арсеналом" в рамках 33-го тура английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Хусанов отыграл полный матч, в котором его команда победила со счётом 2:1.

За свою игру Хусанов получил 6.9 от сайта Sofascore. Более высокие оценки заработали его одноклубники Матеуш Нуньеш (7.1), Жереми Доку (7.4), Эрлинг Холанд (7.4), Родри (7.7), Нико О`Райли (8.2) и Райан Шерки (8.3).

Хусанов провёл 32 матча во всех турнирах нынешнего сезона и получил пять предупреждений.

"Арсенал", несмотря на поражение, сохранил лидерство в турнирной таблице с 70 очками, а "Манчестер Сити" расположился на втором месте с 67 очками.

В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Бернли" (22 апреля), а "Арсенал" встретится дома с "Ньюкаслом" (25 апреля).

