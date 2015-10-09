Англия
Сегодня 10:19
 

Хусанову вынесли вердикт за матч с "Арсеналом" в АПЛ

Хусанову вынесли вердикт за матч с "Арсеналом" в АПЛ Абдукодир Хусанов. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов узнал оценку за домашнюю игру с "Арсеналом" в рамках 33-го тура английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Хусанов отыграл полный матч, в котором его команда победила со счётом 2:1.

За свою игру Хусанов получил 6.9 от сайта Sofascore. Более высокие оценки заработали его одноклубники Матеуш Нуньеш (7.1), Жереми Доку (7.4), Эрлинг Холанд (7.4), Родри (7.7), Нико О`Райли (8.2) и Райан Шерки (8.3).

Хусанов провёл 32 матча во всех турнирах нынешнего сезона и получил пять предупреждений.

"Арсенал", несмотря на поражение, сохранил лидерство в турнирной таблице с 70 очками, а "Манчестер Сити" расположился на втором месте с 67 очками.

В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Бернли" (22 апреля), а "Арсенал" встретится дома с "Ньюкаслом" (25 апреля).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 21 7 5 63-26 70
2 Манчестер Сити 32 20 7 5 65-29 67
3 Манчестер Юнайтед 33 16 10 7 58-45 58
4 Астон Вилла 33 17 7 9 47-41 58
5 Ливерпуль 33 16 7 10 54-43 55
6 Челси 33 13 9 11 53-42 48
7 Брентфорд 33 13 9 11 48-44 48
8 Борнмут 33 11 15 7 50-50 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 33 12 11 10 45-39 47
10 Эвертон 33 13 8 12 40-39 47
11 Сандерленд 33 12 10 11 36-40 46
12 Фулхэм 33 13 6 14 43-46 45
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 33 12 6 15 46-49 42
15 Лидс Юнайтед 33 9 12 12 42-49 39
16 Ноттингем Форест 33 9 9 15 36-45 36
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 33 7 10 16 42-53 31
19 Бернли 33 4 8 21 34-67 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 33 3 8 22 24-61 17

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Брайтон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 апреля 00:00   •   не начат
Брайтон энд Хов Альбион — Челси
Брайтон энд Хов Альбион
(Брайтон)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Брайтон энд Хов Альбион
Ничья
Челси
Проголосовало 0 человек

